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Düzce'de evde çıkan yangında 4'ü çocuk 6 kişi yaralandı

DÜZCE (İHA) – Düzce’nin Kaynaşlı ilçesine bağlı Darıyeri Mengencik köyünde sabah saatlerinde sobadan çıkan yangında 4’ü çocuk 6 kişi yaralandı.

DÜZCE (İHA) – Düzce'nin Kaynaşlı ilçesine bağlı Darıyeri Mengencik köyünde sabah saatlerinde sobadan çıkan yangında 4'ü çocuk 6 kişi yaralandı.


Yangın Düzce'nin Kaynaşlı ilçesine bağlı Darıyeri Mengencik köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, F.K.'ye ait evde sobadan çıkan kıvılcımlar nedeniyle yangın çıktı. Ev ahalisinin uyuduğu esnada çıkan yangını gören köy halkı durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirerek ailenin yardımına koştu. Alevlerin arasından köylülerin kurtardığı ev sahibi ve baba F.K., anne Ö.K. ile çocuklar G.K., L.K., M.K. ve E.N.K. bölgeye çağırılan 112 Acil Ambulans ekiplerince Düzce Atatürk Devlet Hastanesi ve Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Acil servislerine kaldırılarak tedavi altına alındı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa süre içerisinde söndürerek kontrol altına alırken, ev kullanılamaz hale geldi. Tedaviye alınan 6 kişinin ise durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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