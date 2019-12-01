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Düzce'de fabrika yangını

Düzce 1.

Organize Sanayi Bölgesi'nde otomotiv ürünleri üretimi yapan bir fabrikada yangın çıktı.



Edinilen bilgilere göre, Düzce'nin Beyköy beldesinde bulunan Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan otomotiv ürünleri fabrikasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Çıkan yangına Düzce İtfaiyesi müdahalede bulunurken, depo ve boyalama bölgesindeki yangın şiddetini arttırdı. Kimyasal sızıntılar nedeni ile yangın bölgesine güçlükle ulaşmaya çalışan itfaiye ekiplerine Sakarya ve Bolu itfaiye ekipleri de destek veriyor. Ayrıca bölgeye AFAD, Düzce Arama Kurtarma Ekipleri, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri de gelerek yangına müdahalede bulunuyor.

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