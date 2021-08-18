Düzce'de fabrikalar işçi bulamıyor

DÜZCE (İHA) – Düzce'de başlayan fındık toplama sezonunun gelmesi ile birlikte fabrikalar işçi bulmakta zorluk çekmeye başladı. Düzce'de onlarca fabrika toplamda bin 547 işçi arıyor.

Düzce'de başlayan fındık toplama sezonu ile birlikte fabrikalar işçi bulmakta güçlük çekmeye başladı. Düzce İş-Kur il Müdürlüğüne başvuran fabrika ve işverenler işçi aradıklarını belirtti. Buna göre Düzce'de en çok 354 beden işçisi aranıyor. Tekstil fabrikalarında da eleman bulmak zorlaştı. İş-Kur'a istedikleri eleman sayısında bilgi veren fabrikalar özellikle Konfeksiyon işçisi, oto koltuk kılıf dikim elemanı, Dikiş makineci, Proses işçi arıyor. Kafeler ve benzeri yerlerde de garson sıkıntısı yaşanıyor. Düzce'de onlarca kafe ve benzeri yerler 26 garson, 14 bulaşıkçı, 8 aşçı yardımcısı, 6 aşçı ve 4 mutfak görevlisi arıyor. Onlarca fabrika ve işverenin İş-Kur'da oluşturduğu elaman arıyoruz sayısı ise bin 547'ye kadar yükseldi.