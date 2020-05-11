Düzce'de fabrikalar tam zamanlı çalışmaya başladı

DÜZCE (İHA) – Korona virüs ile mücadele kapsamında Düzce'de fabrikalar tedbirli çalışma düzenine başlamıştı. Normalleşme süresi içerisinde Organize Sanayi Bölgesi'nde yer alan fabrikalar tam zamanlı çalışmaya başladı.

Korona virüs ile mücadele kapsamında Düzce'de ki fabrikalar kısmi zamanlı çalışma düzenine geçmiş, işçilere geçici izinler verilmişti. Sağlık Bakanlığı'nın normalleşme sürecini başlatmasının ardından Organize Sanayi Bölgeleri'nde yer alan fabrikalar tam zamanlı çalışmaya başladı. Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Tuncay Şahin, Düzce Valisi Dr. Zülkif Dağlı ile birlikte tam zamanlı çalışma sistemine dönüş yapan fabrikaları ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı.