Düzce'de feci kaza 4 kişi yaralandı

Kaza Düzce Akçakoca karayolu Karaca Kavşağı'nda meydana geldi. Alınan bilgilere göre Karaca Mahallesi istikametinden D-655 karayoluna çıkmaya çalışan Mustafa B. idaresinde ki 81 AAP 229 plakalı otomobil Akçakoca'dan Düzce istikametine gitmekte olan Muhammed H. idaresinde ki 81 FA 878 plakalı otomobille çarpıştı. Işık ihlali sonucunda meydana gelen trafik kazasında her iki otomobil hurdaya döndü. Kazada sürücüler Mustafa B. ve Muhammed H. ile otomobillerde bulunan Şengül A. ile Buse T. yaralandı. Yaralılara ilk müdahale olay yerinde sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Ardından ise çevrede bulunan hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındılar. Kazayla ilgili olarak inceleme başlatıldı.