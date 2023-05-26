Düzce'de FETÖ operasyonu: 5 gözaltı

Düzce'de FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan gözaltına alınan 5 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Düzce Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçuyla ilgili yürüttüğü soruşturma çerçevesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 5 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Düzenlenen operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.