Düzce'de fındık bahçesinde silahlı saldırı: 2 ölü, 2 yaralı

Düzce'de fındık bahçesinde temizlik yapan şahıslara düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Saldırgan olay yerinden kaçarken jandarma ekipleri çalışma başlattı.

Olay, akşam saatlerinde Düzce'nin Esentepe köyünde meydana geldi. Alınan ilk bilgilere göre, fındıklık içerisinde temizlik yapan 4 kişiye kimliği belirsiz kişi tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Düzenlenen saldırıda ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybederken 2 kişi ise ağır yaralandı. Saldırıyı gerçekleştiren şahıs ise olay yerinden kaçtı. Jandarma ekipleri kaçan şahsı arama çalışması başlattı.