Düzce'de fındıklıkta çıkan yangın ormana sıçradı

DÜZCE (İHA) – Düzce'de fındıklıkta çıkan yangın ormanlık alana sıçradı.

Edinilen bilgilere göre, Bahçeşehir bölgesindeki Esentepe Mahallesi'nde bir fındıklıkta henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın rüzgarın da etkisiyle Esentepe ormanına sıçradı. Yangını gören vatandaşlar hemen durumu Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ve Düzce Orman İşletme Müdürlüğüne bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, geniş bir alanda etkili olan yangını söndürmek için çalışma başlattı.