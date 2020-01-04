Düzce'de fırtına bekleniyor

DÜZCE(İHA) – Düzce Valiliği “Batı Karadeniz'in Batısı, Marmara ile Kuzey ve Orta Ege tam fırtına bekleniyor” uyarısı yaptı.

Yapılan uyarıda, “Rüzgarın, Kuzey ve Orta Ege'de yarın (Pazar) akşam, Batı Karadeniz'in batısı ile Marmara'da ise gece saatlerinden itibaren etkisini artırarak kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına, Pazartesi günü (6 Ocak 2020) sabah saatlerinden itibaren 8 ila 10 kuvvetinde (75-105 km/sa) tam fırtına şeklinde esmesi tahmin edilmektedir. Fırtınanın Çarşamba günü (8 Ocak 2020) öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenmektedir” denildi.