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Düzce'de fiyatı en çok artan ürün kıvırcık oldu

44.

77 ile Kabak oldu.


Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı Kocaeli Bölge Müdürlüğü, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova illerini kapsayan TR42 Bölgesine ait, 2003=100 temel yıllı Tüketici Fiyatları Endeksi ve Yurtiçi Üretici Fiyatları Endeksi 2020 Temmuz ayı bilgilerini açıkladı.


Buna göre temmuz ayında fiyatı en çok artan ürün yüzde 13.54 artış ile kıvırcık olurken onu, genç odası 11.71, Kadın için eşofman 11.64, LPG 9.75 ve Yumurta 9.12 artış ile takip etti.


Fiyatı en çok düşen ürün ise yüzde -77 ile kabak olurken onu yüzde -03 ile taze fasulye, yüzde -31.73 ile patlıcan, yüzde -7.48 ile erkek tişörtü, yüzde -5.68 ile çocuk gömleği takip etti.

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