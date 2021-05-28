Düzce'de fuhuş operasyonu

DÜZCE (İHA) – Düzce'de muhtelif adreslerle ilgili fuhuş ihbarları alan Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro ekipleri 4'ü yabancı uyruklu 9 kadını para karşılığında fuhua sürükledikleri gerekçesi ile 2 kişiyi uzun süre takibe aldı. Şahıslar düzenlenen operasyonla gözaltına alınıp hakim karşısına çıkartıldı.

Düzce'de muhtelif adreslerde fuhuş yapıldığı ihbarları alan Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve Ahlak Büro ekiplerince belirlenen adreslerde uzun süre takip çalışması gerçekleştirdi. Yapılan takiplerde 4'ü yabancı uyruklu 9 kadını fuhşa sürükledikleri tespit edilen S.Ö. ve S.E. düzenlenen planlı operasyon ile gözaltına alındı. Mağdur kadınları da alan polis ekipleri önce hastaneye götürerek kontrolleri yapıldı. 4 yabancı uyruklu kadın sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. Yakalanan S.Ö. ve S.E. isimli şüpheli şahıslar Asayiş Müdürlüğüne getirilerek sorgulamaları yapıldı. Şahıslar daha sonra hakim karşısına çıkartıldı.