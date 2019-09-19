Düzce'de gaziler günü törenlerle kutlandı

Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Mustafa Kemal Atatürk'e Gazilik unvanı ile Mareşal Rütbesinin verilişinin yıldönümü ve 19 Eylül Gaziler Günü nedeniyle Anıtpark'ta tören düzenlendi. Törende şehitler ve gaziler minnetle anıldı. Türkiye Muharip Gaziler Derneği Düzce Şubesi Başkanı Vedat Nefesoğlu törende yaptığı konuşmada gazilere vefa duygusuyla sadakat gösterilmesini istedi.

Gaziler Günü dolayısıyla Düzce'de ilk tören Anıtpark'ta yapıldı. Vali Dr. Zülkif Dağlı, Belediye Başkan Yardımcısı Hüdaver Gösterişli ve Türkiye Muharip Gaziler Derneği Düzce Şubesi Başkanı Vedat Nefesoğlu Atatürk Anıtına çelenk koydular. Ardından Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, kahraman gaziler ve aziz şehitlerin manevi huzurunda saygı duruşunda bulunuldu. İstiklal Marşı okunarak göndere Türk Bayrağı çekildi.

Gazilere sahip çıkılmalı

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Düzce Şubesi Başkanı Vedat Nefesoğlu gazilere sahip çıkılması gerektiğini vurgulayarak “19 Eylül Gaziler Günü Türk kahramanlığının, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün şahsında taçlandığı gündür. 19 Eylül vatan hainleri ve terör örgütlerine karşı kahramanca mücadele eden asker, polis, güvenlik koruyucuları ve 15 temmuz hain darbe girişiminde vücutlarını kahramanca siper eden tüm mağdur gazilerin şeref günüdür. Üzerinde yaşadığımız cennet vatan, toprakları kadar vatan olmayı hak etmiş toprak parçası dünyada yoktur. Çünkü cennet vatan topraklarımızın her karışı aziz şehitlerimizin ve kahraman gazilerimizin asil kanlarıyla hamur olmuş, gölgesinde hür ve bağımsız yaşadığımız şanlı bayrağımız rengini ve şeklini bu mübarek kanlardan almıştır. Dolayısıyla aziz şehitlerimiz ve kahraman gazilerimiz Türkiye Cumhuriyetinin temel taşlarını oluşturmaktadır. Gazilerimize vefa duygusuyla sadakat göstermeliyiz. Mangal yürekli bu kahramanlar minnet ve şükranla anılmalıdır. Çünkü kahraman gazilerimiz vurulunca değil unutulunca ölürler. Şehit nurlanmış gazi onurlanmış askerdir. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve onun silah arkadaşları olmak üzer vatan için toprağa düşen tüm şehitlerimizin ve rahmetli olan gazilerimizin manevi huzurunda saygıyla eğilir kahraman gazilerimize minnetlerimi ve şükranlarımı sunarım” dedi.

Program sonunda Farabi Anadolu Lisesi öğrencisi Şura Aksoy günün anlam ve önemine ilişkin şiirini okudu.