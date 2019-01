Düzce'de gece yayılan koku nedeniyle köy halkı tedirgin

112 Ekipleri çocuklara müdahale ederken AFAD ve yetkililer bölgede incelemede bulunmuştu. Koku azda olsa gündüzde devam ederken vatandaşların tedirginliği sürüyor.

Düzce merkeze bağlı Duraklar köyünde dün gece aniden bir koku sardı. Kokudan 2 çocuk etkilenirken bazı vatandaşlar istiğfar etmişti. Mahalle halkı kokunun nedeninin Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) bulunan fabrikalarının atıklarının DSİ'ye ait kanala atıldığından kaynaklandığını iddia ederken yetkililerde sahada incelemelerde bulundular. Sudan örnekler alınarak inceleme başlatıldı. Bölgede yaşayan vatandaşların ise tedirginliği devam ediyor. Öğlen saatlerinde azda olsa koku devam ederken kanal içerisinden akan suyun üzerinde ki yağlanma gözlerden kaçmadı.

Mahalle sakini Erhan Kurnaz, 1 Organize Sanayi Bölgesinde bulunan fabrikaların yağmuru fırsat bilip su kanalına kimyasal atıkları saldıklarını belirterek “Dün akşam zehirlenmeler yaşadık. Tedirginiz daha öncede bu olaylar yaşandı, daha öncede sesimizi duyurmaya çalıştık. Fakat geliyorlar numune alıyorlar numune temiz çıktı diyorlar gidiyorlar. Karşı komşumuzun iki adet hayvanı daha öncelerde telef oldu. Daha önce bu kanalda kurbağalar vardı artık kurbağalar bile yaşamıyor. Biz insan olarak nasıl yaşayacağız onu da bilmiyoruz. Her şey aslında ortada kendini gösteriyor. Yetkililer çalışma yapacağız diyorlar, kanalı temizleteceğiz diyorlar. Bu kanalın temizlenmesi bir çözüm olmaz, bu çözüm ya OSB'ye arıtma tesisinin yapacaklar yada bu kanala kesinlikle su bırakmayacaklar. Her yağmurda OSB'nin bütün pisliği bu kanaldan akıyor. Bu kanal ise Efteni Gölüne oradan Büyük Melen Deresine oradan da İstanbul'a içme suyu olarak gidiyor. Biz kalıcı bir çözüm istiyoruz burada çoluk çocuğumuz var kanala iniyorlar. Ya çocuğun başına bir şey gelse uyku halinde olsaydık ne olacaktı. Benim çocuklarım etkilendiler sıkıntılı bir durum olmadı şu an iyiler gaz kokusu var” diye konuştu.

Mahalle sakini bir kadın ise “Bize dokundu ben istiğfar ettim acile gitmedim köye gittim şimdi geliyorum. Bunu her sene yapıyorlar. Koku nedeniyle gittim” şeklinde konuştu.

Yetkililer konu nedeniyle geniş çaplı bir inceleme başlattı.