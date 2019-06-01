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Düzce'de geçen yıl kazalarda 44 kişi hayatını kaybetti

DÜZCE(İHA) – Düzce’de 2018 yılında bin 188 adet ölümlü yaralanmalı trafik kazası meydana geldi.

DÜZCE(İHA) – Düzce'de 2018 yılında bin 188 adet ölümlü yaralanmalı trafik kazası meydana geldi. Bu kazalarda ise 44 kişi hayatını kaybetti.


Türkiye İstatistik Kurumu Kocaeli Bölge Müdürlüğü verilerine göre, Düzce'de 2018 yılında meydana gelen bin 188 adet ölümlü yaralanmalı trafik kazası sonucunda 44 kişi hayatını kaybederken bin 991 kişi ise yaralandı. Düzce ayrıca 2018 yılında 4 bin 360 maddi hasarlı kaza meydana geldi.

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