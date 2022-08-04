Düzce'de gençler eğlenceye doyuyor

Faruk Özlü tarafından Düzce'nin Türkiye'de ve Dünya da tanıtımına katkı sağlamak için bu yıl ilkini gerçekleştirilen Dünya Düzce Günleri etkinliklerinin üçüncü günü de muhteşem konser ve etkinliklerle devam etti. On binlerce Düzceli, sanatçı Tefo-Seko ve Ayaz Erdoğan'la coştu.

Dünya Düzce Günleri'nin üçüncü gününde sürpriz gruplarından biri olan Tefo-Seko öncesinde DJ Uğur performansı ile alanı coşturdu. Alanı dolduran Düzceliler, Tefo-Seko grubunun sahneye çıkması ile birlikte coşkuyu iki katına çıkardı.

Düzce Belediyesi tarafından 8 gün boyunca Dünya Düzce Günleri'nde gerçekleştirilen etkinlikler zincirinin üçüncü gününde rap sanatçısı Ayaz Erdoğan rüzgarı esti. Sahneye çıktığı andan itibaren hiç durmadan şarkıları söyleyen Ayaz Erdoğan, büyük alkış aldı. Dünya Düzce Günleri etkinliklerine katılan sanatçı ve gruplara Faruk Özlü tarafından hazırlanan plaketler takdim edildi.