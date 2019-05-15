Düzce'de Gençlik Haftası renkli görüntülerle kutlanıyor

DÜZCE(İHA) – Düzce'de Gençlik Haftası'nda öğrencilerin taşıdığı 150 metrelik ay yıldızlı Türk Bayrağı ve Atatürk posteri büyük ilgi gördü.

15-19 Mayıs tarihleri arasında kutlanan Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ile Gençlik Haftası etkinlikleri yürüyüş ile başladı. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı da içerisine alan Gençlik Haftası tüm yurtta olduğu gibi Düzce'de de coşkuyla kutlanmaya başladı.

Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nce düzenlenen ve haftaya yayılan programın ilk etkinliği Gençlik Yürüyüşü oldu. Düzce Belediyesi önünde toplanan 7'de 70'e onlarca vatandaş Anıtpark'a kadar yürüdü.

Yürüyüş öncesi Kaynaşlı Kaymakamı ve Düzce Vali Yardımcısı Cemal Demiryürek Düzce Bisiklet Kulübü'nün bir üyesine Türk bayrağı ve Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Selanik'teki evinden alınan toprağı Bolu Bisiklet Kulübü'ne teslim edilmek üzere verdi.

Ardından ellerde afiş ve bayraklarla yürüyüş başladı. Öğrencilerin taşıdığı 150 metre uzunluktaki Türk bayrağı çarşının göbeğinde müthiş bir görüntü oluşturdu. Düzceliler de büyük bir sevinçle yürüyen kalabalığı alkışlayıp selamladı. Program, yürüyüşün son durağı olan Anıtpark'ta çelenk sunma töreniyle devam etti. Atatürk Anıtı önüne sunulan çelenklerin ardından günün anlam ve önemine ilişkin Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Dereci kürsü konuşmasını yaptı.

“Sevgi saygı ve uzlaşma çağrısı”

Dereci, gençlere sevgi saygı ve uzlaşma çağrısı yaparak “Sevgili gençler, sevgi, saygı hoşgörü ve uzlaşma ortamı içinde üstesinden gelemeyecek bir sorun olmadığını unutmamalısınız. Birlik ve bütünlüğümüze yönelik her türlü saldırı ve tehdit karşısında daha fazla kenetlenip hiçbir kimsenin hangi amaçla ve ne şekilde olursa olsun huzur ve güvenliğimizi bozmasına fırsat vermemelisiniz. Ay yıldızlı bayrağımızın altında hepimizin bir ve bütün olarak bu zamana kadar geldiğimiz gibi bundan sonra da sonsuza kadar devam edeceğimizden de kimsenin şüphesi olmamalıdır. Gençlik yarınların teminatıdır. Yarınlarımızın umudu olan sizler azmi, gayreti kararlı, çalışkan, üretken, vatanı için canını seve seve feda eden gençler olduğunuz müddetçe devletimiz ilelebet payidar kalacaktır. Bahar kadar güzel, güne kadar sıcak hislerle vatan sevgisini pekiştirmeliyiz. Yarınlara hazırlanan gençler olarak bilgimizi artırırken, milli ve manevi değerlerimize dört elle sarılmalıyız. Sevgili gençler, geleceğin nesli olan sizler kötü alışkanlıklardan, sağlığa zararı keyif verici maddelerden uzaklaşmak, spora ve vücut sağlığına daha çok önem vermek durumundayız. İnternette, sosyal medyada, beynimizi teslim alan ve işgal eden her türlü görüntüden, lüzumsuz sözden ve yazıdan uzak durmalıyız. Hiç kimseye kalbimizi cep telefonu ile işgal etmeye ve cep telefonu ile aklımızı ve ruhumuzu teslim almasına izin vermemeliyiz” dedi.

Kutlama programı öğrencilerin sergilediği halk oyunları ve wushu gösterileri ile sona erdi. Yöresel halk oyunları ve spor gösterileri beğeniyle izlendi.