Düzce'de gıda denetimleri sürüyor

DÜZCE (İHA) – Düzce Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nün denetimleri çerçevesinde gıda numunesi alınan 9 iş yerine, gıda mevzuatına aykırı davrandıkları gerekçesiyle idari para cezası uygulandı.

Düzce'de güvenli gıdaya erişimin sağlanması, tüketici sağlığının en üst seviyede korunması, gıdalarda taklit ve tağşişin önlenmesi amacıyla denetimleri, gıda kontrol görevlileri tarafından yürütülüyor. Düzce'de yaklaşık 4 bin 600 iş yeri, 35 kişilik gıda kontrol görevlisince düzenli olarak denetleniyor. 2023 yılı nisan ayı sonu itibariyle, gıda üretim, satış ve toplu tüketim iş yerlerinde 2 bin 390 denetim yapılırken, toplam 48 gıda numunesi alındı. Yapılan denetimler neticesinde, gıda mevzuatına aykırılıkları tespit edilen 9 iş yerine idari para cezası uygulandı. Alo 174 Gıda Hattına, Düzce'de faaliyet gösteren işletmelerle ilgili yılın ilk çeyreğinde toplam 47 başvuru yapıldı. Başvurular incelenerek sonuçlandırıldı.