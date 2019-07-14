Düzce'de göl ve göletlere 50 bin yavru balık bırakıldı

DÜZCE(İHA) – Düzce'de balıklandırılmasına ihtiyaç duyulan göl ve göletlere 50 bin yavru sazan bırakıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından; su kaynaklarındaki nesli tehlike ve baskı altında olan türlerin desteklenmesi, farklı nedenlerle zarar gören su ürünleri stoklarının takviyesi, bilimsel temele ve metotlara dayalı balıklandırma amacıyla "Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi” uygulanmakta. 2019 yılı Balıklandırma programı çerçevesinde Düzce İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından il sınırları dahilinde bulunan Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'nün hüküm ve tasarrufu altındaki baraj gölü, gölet ve yetiştiricilik amacıyla başvuru yapılan göletler dışında kalan, balıklandırılmasına ihtiyaç duyulan göl ve göletlerde balıklandırma çalışması yapıldı. Akdeniz Su Ürünleri Araştırma Üretim ve Eğitim Enstitüsü Müdürlüğünden temin edilerek getirilen toplam 50 bin adet yavru sazan balığı Düzce Merkez ve Kaynaşlı ilçesinde bulunan ve Tarım ve Orman Bakanlığınca uygun görülen 4 adet göl ve gölete bırakıldı.

11 yılda 365 bin sazan bırakıldı

Yapılan açıklamada “Düzce'de su kaynaklarına 2008-2019 yılları arasında 365 bin adet sazan yavrusu bırakılmıştır. Balık stoklarının artırılması suretiyle, su ürünleri tüketiminin artırılması, tüketime bağlı istihdam oluşturması amacıyla iç su kaynaklarında çoğunlukla doğal bir tür olan sportif ve ticari avcılıkta tercih edilen pullu sazan kullanılmaktadır. Yapılan çalışma ile göl ve göletlerin balık popülasyonlarının desteklenmesi, göl ekosisteminin canlı tutulması ve yöre halkının göl ve göletlerden istifade etmesi hedeflenmektedir. Balıklandırma faaliyetinin yöre halkı tarafından da ilgi ve memnuniyetle karşılandığı görülmüştür” denildi.

Düzce İl Tarım ve Orman Müdürü Necdet Çiçek “Su ürünleri stoklarını arttırmak amacıyla Bakanlığımızca yürütülen balıklandırma programı kapsamında Müdürlüğümüzce her yıl ihtiyaç duyulan göl ve göletlere balıklandırma çalışmaları devam edecektir. Balıkçılığımızın sürdürülebilir olması kurallara bağlı avcılık ile mümkündür. Tüm balık türleri stoklarının gelecek nesillere aktarılabilmesi için av aracı, balık boyu, av zamanı ve yer yasaklarına uyulması ve en az bir kez üremelerine imkan tanınması, sürdürülebilir balıkçılık yönetimi açısından büyük önem arz etmektedir. Vatandaşlarımıza ve özellikle olta balıkçılarımıza hayırlı olsun” dedi.