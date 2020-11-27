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Düzce'de görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü

DÜZCE (İHA) – Hava sıcaklığının sıfırın altında 2 dere ölçüldüğü Düzce’de sabah saatlerinde etkisini arttıran sis nedeni ile görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü.

DÜZCE (İHA) – Hava sıcaklığının sıfırın altında 2 dere ölçüldüğü Düzce'de sabah saatlerinde etkisini arttıran sis nedeni ile görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü.


Düzce'de sonbahar aylarının gelmesi ile yoğun bir şekilde görülen sis hayatı olumsuz etkiliyor. Yer yer sıfırın altında 5 derece olan hava sıcaklığı nedeni ile sabah saatlerinde sis bulutları oluştu. Kent merkezinde görüş mesafesinin 10 metreye kadar düştüğü alanlarda polis ekipleri tarafından sürücülerin daha dikkatli araç kullanması istendi. Yoğunluğun olduğu bölgelerde önlemler alınırken, vatandaşlara da yollardan dikkatli geçilmesi istendi.

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