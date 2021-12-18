Düzce'de günde kişi başına düşen su miktarı 204 litre

DÜZCE(İHA) – Düzce'de günlük kişi başı su kullanımı 204 litre olurken atık suda 145 litre olarak hesaplandı.

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilere göre, Düzce ilinde Belediyeler tarafından içme ve kullanma suyu şebekesine çekilen kişi başı günlük ortalama su miktarı 204 litre olarak hesaplandı. Belediyelerde deşarj edilen kişi başı günlük ortalama atık su miktarı ise 145 litre olarak belirlendi.