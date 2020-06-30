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Düzce'de Hafızlık tespit sınavı başladı

DÜZCE(İHA) – Düzce’de Kur’an kursları ve dışarıdan kendi imkanları ile hafızlıklarını tamamlayan öğrenci ve vatandaşlar için hafızlık tespit sınavı başladı.

DÜZCE(İHA) – Düzce'de Kur'an kursları ve dışarıdan kendi imkanları ile hafızlıklarını tamamlayan öğrenci ve vatandaşlar için hafızlık tespit sınavı başladı.


Düzce İl Müftülüğü, Düzce'de hafızlık mertebesine ulaşan kişi sayılarının tespiti için gerçekleştirdiği hafızlık tespit sınavlarına başladı. İl Müftülüğü konferans salonunda sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyularak yapılan 2020 yılı ikinci dönem hafızlık tespit sınavına yoğun talep oldu. Kur'an kurslarında ve dışarıdan kendi imkanları ile hafızlıklarını tamamlayan öğrenci ve vatandaşlara yönelik düzenlenen tespit sınavı hafta boyunca devam edeceği bildirildi.

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