İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Düzce'de halı saha ve yüzme havuzları açıldı

DÜZCE (İHA) – Düzce İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu’nca alınan karar sonrasında il genelinde halı saha ve yüzme havuzu gibi tesislerin açılması kararlaştırıldı.

DÜZCE (İHA) – Düzce İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nca alınan karar sonrasında il genelinde halı saha ve yüzme havuzu gibi tesislerin açılması kararlaştırıldı.


Düzce İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, Düzce Valisi Cevdet Atay Başkanlığı'nda Düzce Valiliği toplantı salonunda olağanüstü olarak toplandı. Toplantıda çok yüksek riskli iller arasına giren Düzce'de yeni kararlar açıklandı. Buna göre il genelinde tüm halı saha ve yüzme havuzu gibi tesisler açılacak. Girişlerde HES kodu uygulaması yapılacak. Seyirci, refakatçi ve misafir alınmayacak. Ayrıca lokantalarda yüzde 50 oturma kapasitesi ile hizmetlerine devam edecek. Ancak bu işletmelerde yüzde her masada maksimum 2 kişi oturabilecek.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.