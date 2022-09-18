Düzce'de halk otobüsüne silahlı saldırı anbean kameraya yansıdı

Düzce'de halk otobüsü ile motosiklet arasında yaşanan tartışma korku dolu anların yaşanmasına neden oldu. Yol verme kavgası bir anda silahlı saldırıya dönerken motosiklet üzerindeki şahısların ateş açması anbean araç kameralarına yansıdı.

Olay, akşam saatlerinde Bahçeşehir bağlantı yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Düzce'den Bahçeşehir'e giden ve içinde yolcu bulunan Mehmet Şen idaresindeki 81 ABJ 323 plakalı halk otobüsü ile üzerinde 2 kişinin bulunduğu motosiklet arasında yol verme tartışması yaşandı. Ancak tartışmanın büyümemesi için otobüs şoförü yoluna devam ettiği sırada motosiklette bulunan şahıs silahını çıkartarak halk otobüsüne ateş etti. Polis ekipleri olayla ilgili geniş çaplı çalışma başlatırken 1 kişiyi gözaltına aldı.

“Yolcularımıza geçmiş olsun”

Silahlı saldırı sonrası otobüs durağına park eden halk otobüsünde incelemelerde bulunan Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Günden, “Akşam saatlerinde otobüsümüze silahlı saldırı gerçekleştirildi. Polis ekipleri çalışmalarına devam ediyor. Saldırının neden yapıldığı yapılacak detaylı çalışma sonrası ortaya çıkacaktır. Ancak şu aşamada yol verme tartışması olarak görülüyor. Bütün yolcularımıza çalışanlarımıza geçmiş olsun diyorum” dedi.

Güvenlik kameralarına yansıdı

Diğer taraftan otobüs sürücüsü ile motosiklet üzerindeki şahıslarla tartışması, tartışma sonrası otobüse ateş etme anı kameralara yansıdı. Görüntülerde, motosiklet üzerinde seyir halindeki şahıslar, halk otobüsünün önünden geçmeye çalışıyor. Ancak otobüs şoförü ile motosiklet üzerindeki şahıslar tartışmaya başlıyor. Otobüs şoförü yolunda ilerlerken otobüsün arkasında kalan motosikletten halk otobüsüne ateş ediliyor. Şahısların ateş etmesi sırasında ise otobüs içindeki yolcular büyük panik yaşıyor.