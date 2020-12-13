Düzce'de hava kirliliğine karşı gece denetimi yapıldı

DÜZCE(İHA) – Düzce'de emisyon değerlerinin akşam saatlerinde başlayıp geceye sarkması nedeniyle Vali Cevdet Atay'ın talimatı ile 1. OSB ve çeşitli noktalarda denetimler yapıldı.

Düzce'de, son zamanlarda, hava kalitesine etki eden parametrelerden biri olan partikül madde (toz) parametrelerinin yüksek konsantransyonlarda ölçülmesi neticesinde hava kalitesine olumsuz etkide bulunan kaynakların tespiti adına üç adet hava kalitesi ölçüm istasyonuna ek olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından bir adet Mobil Hava Kalitesi Ölçüm İstasyonu muhtelif yerlerine ölçüm yapmak üzere çalışmaya başlamıştı.

Emisyon değerlerinin akşam saatlerinde başlayıp geceye sarkması, bu saatlerde yaşanan olası olumsuz emisyon salımlarını da ihtimaller dahilinde düşündürmekte. Bu kapsamda, Vali Cevdet Atay'ın talimatı üzerine gece saatlerinde olası olumsuz emisyon salımlarının tespitine yönelik 21:00'dan itibaren Düzce genelinde gece denetimi gerçekleştirildi. Ağaç sanayi işletmelerinin bulunduğu alanlar ile Beyciler Mahallesi, Feyzi Çakmak Mahallesi, Cumhuriyet Mahallesi, Aziziye Mahallesi, Beyköy 1. OSB'de denetim gerçekleştirdi.