İhlas Haber Ajansı

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Düzce'de hava sıcaklığı -11 dereceye kadar düştü

11 dereceye kadar düştü.


Düzce'de geçtiğimiz hafta boyunca etkili olan kar yağışı yerini soğuk havaya bıraktı. Kar yağışının durması ile beraber karla kaplanan sokaklarda oluşan soğuk havalar sebebi ile sabah saatlerinde bir çok su birikintisi dondu. Araçlarının kapılarını açmakta zorluk yaşayan sürücülerin yanı sıra ulaşımda aksama olmaması için ekipler tarafından buz tutan yollarda da tuzlamalar yapıldı. Düzce'de hava sıcaklığı ise Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre -11.2 derece olarak ölçülürken, Akçakoca'da -7.3, Cumayeri'nde -5.2, Gölyaka'da -6.6 ve Kaynaşlı'da -9.1 derece sıcaklık ölçümü yapıldı.

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