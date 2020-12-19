Düzce'de hayvan aşılaması devam ediyor

Düzce'de hayvan hastalıkları ile mücadele tüm hızı ile devam ediyor. Düzce İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri il genelinde belirlenen köylerde büyükbaş, küçükbaş ve köpeklere aşı çalışması gerçekleştirdi. Kasım ayı içerisinde, 16 Mahallede 42 köyde 13 bin 197 adet büyükbaş hayvana proje kapsamında ŞAP aşısı 26 köy 16 mahallede bin 438 adet büyükbaş hayvana sığır brusellozu, 3 köyde 80 adet küçükbaş hayvana koyun keçi vebası aşısı koruyucu olarak uygulandı. Koruyucu olarak 8 mahallede 22 köpeğe kuduz aşısı uygulaması yapıldı.

Düzce'de yeni hayvanların tanımlama çalışmalarını da sürdüren ekipler, 677 büyükbaş ve 38 küçükbaş hayvana kulak küpesi taktı.