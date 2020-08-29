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Düzce'de hayvan hastalıkları ile mücadele sürüyor

DÜZCE (İHA) – Düzce İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri Temmuz ayı içerisinde 990 büyükbaş hayvana, 192 küçükbaş hayvana ve 9 köpeğe aşı çalışması gerçekleştirdi.


Düzce'de hayvan hastalıkları ile mücadele tüm hızı ile devam ediyor. Düzce İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri il genelinde belirlenen köylerde büyükbaş, küçükbaş ve köpeklere aşı çalışması gerçekleştirdi. Temmuz ayı içerisinde 80 köy 23 mahallede 990 büyükbaş hayvana şap aşısı, sığır bruselluzu ve nodüler ekzantemi aşısı uygulandı. 8 köyde 192 hayvana koyun keçi vebası aşısı koruyucu olarak uygulandı. Ayrıca ekipler 6 mahallede 9 köpeğe de kuduz aşısı uyguladı.


682 hayvan tanımlaması yapıldı


Düzce'de yeni hayvanların tanımlama çalışmalarını da sürdüren ekipler, 543 adet büyükbaş ve 139 küçükbaş hayvana kulak küpesi taktı.

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