Düzce'de hem havadan hem de karadan denetim yapıldı

Uygulamada 290 araç denetlenirken, kurallara uymayan sürücülere toplam 63 bin 829 TL idari para cezası kesildi.

Sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Düzce'nin belirli noktalarında trafik kontrolü gerçekleştirildi. Drone ile havadan destek verilen denetimler, karadan da yürütüldü. Polis ekipleri kontrollerinde maske denetimi de yaptı. 3 saat süren denetimde 290 araç kontrol edildi. Yapılan sorgulamalarda 4 araç sürücüsüne muayenesizlikten, 2 araca da sigortasızlıktan işlem yapıldı. Ayrıca 1'i kamyonet, 2'si otomobil olmak üzere 3 araçta trafikten men edildi. 23 araç sürücüsüne emniyet kemeri takmamaktan cezai işlem uygulanırken, sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında izinsiz olarak sokakta bulunan 17 kişiye de kısıtlama cezası yazıldı. Toplamda uygulanan ceza miktarı ise 63 bin 829 TL oldu.