Düzce'de her mahalleye park ve dinlence alanı

Faruk Özlü, her mahalleye dinlence ve yeşil alanlar kazandırarak özellikle çocukların eğlenebilecekleri oyun alanlarının sayısını arttırmaya özen gösterdiklerini kaydetti.

Düzce Belediyesi tarafından Arapçiftliği Mahallesi'ne bin 300 metre kare alan üzerine yeni bir yaşam alanı inşa edilmeye başlandı. Arapçiftliği Mahallesi'ne yapılan sosyal alanda çocuk oyun alanı, fitness park, basketbol sahası, yeşil alan, oturma ve dinlenme alanları yer alıyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından yapısal çalışmaları devam eden parkın çevresi bordürle örülmeye başlandı. Başkan Faruk Özlü, yeni parkın tamamlanmasının ardından mahalle sakinlerinin aileleri ile birlikte vakit geçirebileceği bir alana daha kavuşacaklarını söyleyerek, yapılan parkın Arapçiftliği Mahallesi sakinlerine hayırlı olmasını diledi.