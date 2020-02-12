Düzce'de heyelan yolu kapattı evleri su bastı

DÜZCE(İHA) – Düzce'de kar yağışı sonrası yağan yağmurla birlikte heyelan meydana geldi, evleri su bastı.

Yurdu etkisi altına alan kar yağışı sonrasında yağan yağmur heyelan ve su baskınlarına neden oluyor. Düzce'de de kar yağışı sonrası yağan yağmur ile Gölyaka İlçesi Hacıyakup köyü ile Gölormanı köyü yolu arasında heyelan meydana geldi yol tamamen trafiğe kapandı. Ekiplerin zamanında müdahalesi sonucunda yol trafiğe açılırken jandarma ekipleri bölgede kontrollü bir şekilde araçlara geçiş veriyor.

Evi su bastı

Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde de kar yağışı sonrası yağan yağmur ile Üçköprü köyünde 7 kişilik Kurt ailesinin kaldığı evi yaklaşık 40 santim su bastı. Bölgede birçok evin bahçesi de su içinde kaldı.

Elinde fırça ve kovayla suyu tahliye etmeye çalışan İskender Kurt çaresiz kaldıklarını evinde ki eşyaların kullanılmaz hale geldiğini söyledi.

İskender Kurt sabah saat 6 sıralarında hiçbir sıkıntı olmamasına rağmen bir anda evini su bastığını belirterek “Sabah saat 6 ‘da işe giderken hiçbir sıkıntımız yoktu. Babamı aradım eve geçmesini söyledim, babam eve geldiğinde kapının önünü ve evi komple su bastığını söyledi. Yağan kar yağışı ve yağmur sonrası rögarların kapalı olması nedeniyle evimizin su basmasına neden oldu. Gerekli önlemler alınmıyor mazgalların ağzı kapalı, sabah ben kendim açtım. Kanallar moloz yığını ile kapatılmış gerekli önlerler zamanında alınmamış bugün bunun ceremesini burada biz çekmiş bulunuyoruz. Evin içinde 40 santim su var. Sağ olsun Kaynaşlı Belediye Başkanı Birol Şahin vidanjör gönderdi su çekiliyor. Şu an elimizden gelen bir şey yok gerekli yardımların yapılmasını bekliyoruz” dedi.

7 kişilik aile evleri su basıp ıslanınca yakın akrabalarının evine gittiler.