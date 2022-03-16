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Düzce'de hikaye yarışması düzenlenecek

DÜZCE (İHA) – Düzce’de 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü kapsamında hikaye yarışması düzenlenecek.

DÜZCE (İHA) – Düzce'de 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü kapsamında hikaye yarışması düzenlenecek.


Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü kapsamında hikaye yazma yarışması düzenlenecek. Yarışmanın bilgilendirmesini ise Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde bulunan Kalıcı Konutlar Gençlik Merkezi ekipleri yapıyor. Okulları gezen ekipler, yarışmanın detayları hakkında bilgilendirmelerde bulunuyor.

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