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Düzce'de hız yapan sürücülere ceza yağdı

Zonguldak D-655 Karayolu Çamköy mevkiinde radar, emniyet kemeri ve maske denetimi gerçekleştirdi.

Radara giren araçlara cezai işlem uygulanırken, trafiğe çıkamayacak derecede olan araçlar ise bağlanarak yedi emin otoparkına çekildi.


Düzce'de Emniyet ekipleri kırmızı ışık öncesinde kurdukları radar araçları ile hız yapan sürücüleri affetmedi. Yeşil ışıkta geçmek için hız yapan sürücüler için Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri Düzce-Zonguldak D-655 Karayolu Çamköy mevkinde radar uygulaması yaptı. Kuralları ihlal edenler kurulan uygulama noktasında çevrildi. Yapılan denetimlerde bir çok araç sürücüsüne cezai işlem uygulanırken, emniyet kemeri ve maske takmayan sürücülere de cezai işlem uygulandı. Uygulamada trafiğe çıkamayacak derecede olan araçlar ise bağlanarak yedi emin otoparkına çekildi.

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