Düzce'de iftar vakti çıkan yangın evi küle çevirdi

Düzce'de iftar vakti çıkan yangın 2 katlı evi küle çevirdi.

Olay, Çay Mahallesi Tabak Sokak'ta meydana geldi. Akşam saatlerinde evden alevlerin yükseldiğini gören mahalle sakinleri 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen Düzce Belediyesi itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak soğutma çalışması yaptı. Celal Uyar'a ait 2 katlı evin üst katında henüz çıkış sebebi belli olmayan yangında maddi hasar meydana geldi. Evde kimsenin yaşamadığı yangın ile ilgili inceleme başlatıldı.