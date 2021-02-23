İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Düzce'de ihracat yüzde 39,8, ithalat yüzde 54,9 arttı

DÜZCE(İHA) – Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yapılan açıklamada Düzce’de aralık ayında ihracat yüzde 39,8, ithalat yüzde 54,9 arttı.

DÜZCE(İHA) – Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yapılan açıklamada Düzce'de aralık ayında ihracat yüzde 39,8, ithalat yüzde 54,9 arttı.


Türkiye İstatistik Kurumu Kocaeli Bölge Müdürlüğünce açıklanan verilere göre genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre; Düzce ilinde ihracat 2020 yılı son ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 39,8 artarak 17 milyon 043 bin dolar, ithalat ise yüzde 54,9 artarak 14 milyon 842 bin dolar olarak gerçekleşti.

BUGÜN NELER OLDU?

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.