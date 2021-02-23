Düzce'de ihracat yüzde 39,8, ithalat yüzde 54,9 arttı

DÜZCE(İHA) – Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yapılan açıklamada Düzce'de aralık ayında ihracat yüzde 39,8, ithalat yüzde 54,9 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu Kocaeli Bölge Müdürlüğünce açıklanan verilere göre genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre; Düzce ilinde ihracat 2020 yılı son ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 39,8 artarak 17 milyon 043 bin dolar, ithalat ise yüzde 54,9 artarak 14 milyon 842 bin dolar olarak gerçekleşti.