İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Düzce'de ihracatta ithalatta arttı

DÜZCE (İHA) – Düzce ilinde genel ticaret sistemine göre ihracat yüzde 20 ithalat ise yüzde 18 arttı.


Türkiye İstatistik Kurumu Kocaeli Bölge Müdürlüğünce açıklanan verilere göre Genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre; Düzce ilinde ihracat 2020 yılı Ocak ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 20 artarak 10 milyon 393 bin dolar, ithalat yüzde 18 artarak 6 milyon 474 bin dolar olarak gerçekleşti.


Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Şahin, konuyla ilgili yaptığı açıklamada Düzce iş dünyasının her dönemde olduğu gibi üzerine düşeni layığıyla yaptığını söyledi. Şahin, “Düzce iş dünyası globalleşen dünya ekonomisine hızlı şekilde ayak uydurmaya ve ülkemizin geçtiği zor ekonomik süreçte ülkemize katma değer sağlamaya devam etmektedir. Ekonomimizi canlı tutabilmek için biz de Düzce Ticaret ve Sanayi Odası olarak birçok faaliyet gerçekleştiriyoruz. Üyelerimizin dış pazarlarda var olabilmeleri için yeni dönemde B2B platformlarına kayıt olmalarına ve bu platformlarda Pazar edinmelerine destekler vereceğiz. Yapılan bu son değerlendirmelerde Düzce'nin sayısal değerlerinin artmasına katkı sağlayan tüm üyelerimize sonsuz teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.