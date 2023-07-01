Düzce'de iki araç kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü, 11 yaralı

Düzce'de iki aracın karıştığı kazada 2 kişi öldü, 11 kişi yaralandı.

Kaza gece 01.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Çamköy kavşağında iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Yusuf Y. idaresindeki 81 ADA 107 plakalı Honda marka otomobil ile Selçuk P. idaresindeki 06 COA 368 plakalı Ford marka otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezine yaptığı ihbar üzerine trafik kazasının yaşandığı bölgeye çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada Hanım Bilgin (30) olay yerinde Nazlı Can Barotçu(21) ise hastanede hayatını kaybederken 11 kişi de yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Düzce Atatürk Devlet Hastanesi ile Düzce Üniversitesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındılar.

Kaza sonrası kapanan yol araçların çekilmesiyle tekrar trafiğe açılıyorken kaza ile ilgili Düzce Cumhuriyet başsavcılığı soruşturma başlattı.

Kaza sonrası ortalık karıştı

Kaza sonrasında ise kaza yapanların yakınları ise ters yönden geliyordun diyerek birbirlerine girdiler.