Düzce'de iki ayrı kazada 12'si çocuk 19 kişi yaralandı

Düzce'de akşam üzeri iki ayrı trafik kazasında 12'si çocuk 19 kişi yaralandı. İlk kaza TEM Otoyolu Kaynaşlı Gişeler mevkiinde, diğer kaza ise kent merkezinde meydana geldi.

Düzce'de akşam üstü iki ayrı trafik kazası meydana geldi. İlk kaza Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde otoyol kavşağında meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Bolu'dan Düzce istikametine seyir halinde olan R.K. idaresindeki 34 BYU 963 plakalı Volkswagen marka otomobile, Y.N. idaresindeki 06 YN 7448 plakalı Volkswagen marka otomobil arkadan çarptı. Kazada araçlardan biri köprü üzerinde bariyerlere çarparak durdu. Kazada 6'sı çocuk 9 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından Düzce'deki hastanelere kaldırdı. Kaza sebebiyle trafikte uzun araç kuyrukları oluşurken, araçların kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

Kavşağa hızlı girince çarpıştılar: 6'sı çocuk 10 yaralı

İkinci kaza ise Kültür Mahallesi Rasim Betir Paşa Bulvarı üzerinde meydana geldi. Y.A. idaresindeki 81 DA 481 plakalı otomobil ile C.T. idaresindeki 67 ZY 202 plakalı otomobil kontrolsüz kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile otomobiller savrulurken, Y.A. idaresindeki araçta bulunan ve düğüne gittikleri öğrenilen 6'sı çocuk 10 kişi yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Atatürk Devlet Hastanesi ve Düzce Üniversitesi Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırılarak tedavi altına alındılar. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. Kaza anı ise çevrede bulunan iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı.