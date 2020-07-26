Düzce'de iki motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

DÜZCE (İHA) – Düzce'de dönüş yapmak isteyen motosiklete cadde üzerinde seyir halinde olan başka bir motosiklet çarptı. 1 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza, Bolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Akif A. idaresindeki 81 FJ 029 plakalı motosiklet, Bolu Caddesi istikametine seyir halindeyken Gündoğdu Sokak'a dönmek için yavaşladı. Bu esnada yabancı uyruklu Mustafa Yahya H. yönetimindeki plakasız motosiklet, Akif A. idaresindeki motosiklete çarptı. 81 FJ 029 plakalı motosiklette bulunan 2 kişi çarpmanın etkisi ile yola savruldu. Yere düşen motosiklette yolcu olarak bulunan Ayşe A. yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Ayşe A., Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis, plakası ve ehliyeti olmayan Mustafa Yahya H.'ye 4 bin 554 TL, Akif A.'ya ise 2 bin 873 lira para cezası kesti. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıdı.