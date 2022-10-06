Düzce'de ikili eğitime nokta koyuluyor

Faruk Özlü, il merkezinde ikili eğitimi sona erdirmek adına atılan adımlardan biri olan ve yapım aşamasında sona gelinen 48 derslikli ortaokul inşaatında incelemelerde bulundu.

Başkan Faruk Özlü, inşaat çalışmaları tamamlanmak üzere olan Kasım Aktaş Ortaokulu inşaatının son durumunu yerinde inceledi. Aziziye Mahallesi eski SSK Hastanesi'nin bulunduğu bölgede yapımı devam eden inşaatı ziyaret eden Başkan Özlü, 24 dersliği iş adamı Kasım Aktaş tarafından üstlenilen, 24 dersliği ise Milli Eğitim Bakanlığı ve Düzce Belediyesi tarafından yapılan 48 derslikli okulun Düzce'nin en büyük eğitim yuvası olacağını söyledi.

“Çocuklarımız en iyi ve en güzeli hak ediyor”

Eğitimin her zaman birincil önceliklerini olacağını dile getiren Başkan Özlü, “Okullarımızın fiziki şartlarının iyileştirilmesi için uzun zamandır efor sarf ediyoruz. Bunun yanında ikili eğitimi sonlandırarak okullarımızı bir çatı altında topluyoruz. Kasım Aktaş Ortaokulu bu açıdan çok büyük bir eksikliği gidermiş olacak. Okulumuzun yapımı neredeyse tamamlanmak üzere. Bittiğinde çocuklarımız daha güvenli ve nezih bir ortamda eğitimlerini sürdürme imkanına sahip olacak. Aynı şekilde Azmimilli İlkokulumuzun yapımı da devam ediyor. O da tamamlandığında ikili eğitimi ortadan kaldırmayı hedefliyoruz. Bunun yanında şehir içi trafiğinde rahatlatılmasını sağlayacağız. Çocuklarımız, eğitimin en iyisini ve en güzelini hak ediyor. Bizler de her şeyin en iyisine layık olan yavrularımız için gecemizi gündüzümüze katıp çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.