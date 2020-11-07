Düzce'de İl Pandemi kurulu toplandı

Bu kapsamda Düzce'de Vali Cevdet Atay başkanlığında İl Pandemi Kurulu toplandı.

Düzce'de Korona virüs salgını ile mücadele kapsamında Düzce İl Pandemi Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi. Düzce AFAD Toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıyı Düzce Valisi Cevdet Atay başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıya Düzce İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Akkaplan, Düzce İl Jandarma Komutanı Mustafa Çetinkaya, İlçe Kaymakamları ilgili kamu kurum müdürleri ile meslek odaları temsilcileri katılım sağladı. Salgınla mücadele de il genelinde yazı, mevcut tedbirler ve sonraki süreçte gereken tedbirler görüşüldü.

Vali Atay, "Kıymetli Düzceliler, sizin sağlığınız için sürekli toplantılar yapıp kararlarımızı gözden geçiriyoruz. Lütfen maske, mesafe ve temizlik. Ayrıca kalabalık yerlerden uzak duralım" uyarısında bulundu.