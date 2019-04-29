Düzce'de ilk 3 ayda 754 kişi işe yerleştirildi

DÜZCE(İHA) – Düzce'de ilk 3 ayda 754 kişi işe yerleştirilirken Toplum Yararına Çalışma Programı kapsamında 27 kamu kurumuna bin 636 kişi 6 ay süre ile işe yerleştirildi.

Düzce İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu 2019 yılı ikinci dönem toplantısı Vali Dr. Zülkif Dağlı Başkanlığında, Valilik Makam Toplantı Salonunda gerçekleştirildi.

Düzce'de İstihdam ve Mesleki Eğitim faaliyetlerinin değerlendirildiği toplantıda öncelikle 2019 yılı için kurulun almış olduğu kararlar doğrultusunda Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü tarafından yürütülen faaliyetler hakkında bilgilendirme sunumu gerçekleştirildi.

Toplantıda Çalışma ve İş Kurumu Müdürlüğü yetkililerince yapılan bilgilendirmede “İlk 3 ayda 754 kişi kurumun yönlendirilmesi doğrultusunda işe yerleştirilmiş ayrıca Toplum Yararına Çalışma Programı kapsamında 27 kamu kurumuna bin 636 kişi 6 ay süre ile işe yerleştirilmiştir. Bu kapsamda 11 bin 390 bin 459 TL maaş ödemesi gerçekleştirilmiştir. Yine ilk 3 ayda iş yerlerini ihtiyaç duyduğu nitelikli iş görenleri yetiştirmek ve işsizlik sayısını azaltmak amacıyla 46 farklı meslek dalında 77 program uygulanmış olup, 483 kursiyer eğitime tabi tutulmuştur. 2019 yılında ilimizde istihdamının korunması ve geliştirilmesi için yapılacak çalışmalara ışık tutmak amacıyla İş ve Meslek Danışmaları tarafından 20 ve üzeri işçi çalıştıran iş yerleri ziyaret edilerek iş gücü verileri ve taleplerine ilişkin bilgiler toplanmaktadır. Ayrıca 2019 yılında çeşitli sebeplerle çalıştıkları iş yerlerinden ilişikleri kesilen ve İşsizlik Sigorta Ödeneği almaya hak kazanan bin 850 kişiye 19 bin 970 TL ödeme yapılmıştır” ifadelerinde bulunuldu.