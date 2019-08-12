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Düzce'de ilk günde 222 acemi, kasap hastanelik oldu

Kurban Bayramı’nın ilk gününde acemi kasaplar acil servisleri doldurdu.

Kurban Bayramı'nın ilk gününde acemi kasaplar acil servisleri doldurdu. İlk günde yüzlerce acemi kasap kurban keserken kendisini yaraladığı için ya da kurbanlıkların çarpması sonucu hastanelik oldu.


Düzce'de Kurban Bayramı'nın ilk gününde kurbanlarını kesmek isteyen vatandaşlar, her bayram olduğu gibi yine hastanelerin acil servislerini doldurdu. Kurban keserken kendisini yaralayanların olduğu ilk günde kurbanlık hayvanların çarpması sonucu yaralanan vatandaşlar da hastanelerin acil servislerine akın etti. Düzce'den Atatürk Devlet Hastanesi Acil servisine 206 vatandaş kesik ve darp yarası ile başvuru yaptı. Akçakoca ilçesinde ise hastaneye kesi ve darp için başvuran sayısı 16 oldu. Düzce'de toplamda 222 vatandaş kurbana bağlı olarak yaralanma şikayeti ile hastanelerin acil servislerine müracaat etti. Tedavileri tamamlanan vatandaşlar ise kurbanlıklarını kesmeye kaldıkları yerden devam etmek için tedavilerinin ardından döndü.

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