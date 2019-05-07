Düzce'de ilk iftar şehit yakınları ve gazilerle

Organizasyona Düzce Valisi Dr. Zülkif Dağlı ve Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Hüdaver Gösterişli katıldı.

Düzce Valisi Dr. Zülkif Dağlı ve Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Hüdaver Gösterişli Ramazan ayının ilk iftarını şehit yakınları ve gazilerle birlikte yaptı. Düzce İl Müftülüğü binasında Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen iftar programına Vali Dağlı'nın eşi Nurgül Dağlı, AK Parti Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, MHP Düzce Milletvekili Ümit Yılmaz, İl Emniyet Müdürü Hüseyin Deniz, Jandarma Komutanı Albay Mustafa Çetinkaya, AK Parti Düzce İl Başkanı Mustafa Keskin şehit aileleri, yakınları ve gaziler katıldı. Ailelerle yakından ilgilenen Vali Dağlı ve Başkan Yardımcısı Gösterişli masaları tek tek gezerek davetlilerin Ramazan ayını kutlayarak organizasyona katılımları nedeniyle teşekkür etti.