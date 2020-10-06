Düzce'de ilk oldu

Düzce'de ilk defa yapılan uygulama ile öğrenci velileri servislere ödeyecekleri ücreti bilecekler. Çalışmaya göre En kısa mesafe 150 TL, en uzun mesafe 320 TL olarak belirlendi.

Düzce Belediyesi tarafından başlatılan çalışma ile okulların açılmasına günler kala servis araçlarının ücret tarifeleri belirlendi. Düzce Şoförler Odası, Düzce Otobüsçüler-Minibüsçüler Ve Servis Araçları Odası'nın destek verdiği ve yer aldığı çalışma sonucunda fiyat tarifelerini Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Cengiz Tuncer, Düzce Belediyesi Başkanlığında yapılan, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesi, SS Otobüsçüler-Minibüsçüler ve Servis Araçları Odası, Düzce Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odasının katılımı ile gerçekleştirilen toplantı sonrasında 2020/2021 Eğitim Öğretim yılı servis güzergâh ücretleri, maliyet tablosu ve kilometre ücret tarifeleri ile ilgili olarak karar alındığını açıkladı.

Veli ve şoförlerimizin yanındayız

Oluşturulan komisyonun kararlarını ve fiyat tarifesini açıklayan Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Cengiz Tuncer, “ Belediyemize servis ücretleri konusunda sürekli bir şikayet ve düzenlemenin yapılmasına yönelik talep vardı. Biz de oluşturduğumuz bir komisyon ile ilk defa Düzce'de okul ve personel servis ücret tarifesini 3 ay gibi titiz bir çalışma ile ortaya çıkardık. Bu tarife yapılırken hem velililerimizi hem de şoförlerimizi koruduk. Velilerimiz, aynı mesafeye farklı ücretler vermeyecek ve şoförlerimiz de aradaki taşeronların ortadan kaldırılması ile hak ettikleri kazançları sağlayacaklar. Düzce Belediyesi olarak her zaman veli ve şoförlerimizin yanında olacağız” ifadelerinde bulundu.

Öğrenci servis ücretleri toplantısı sonrasında 0-1 km ücreti 150 TL olarak belirlenirken 23-25 km 320 TL olarak belirlendi. 0-15 kilometre arasındaki mesafeler 10 TL artış ile fiyatlandırılırken 15-25 Kilometre arasındaki mesafeler 20 TL artış ile fiyatlandırıldı. Öte yandan Düzce Belediyesi web sayfasında eklenecek olan bir uygulama ile veli, okul ve ev arasındaki mesafeyi ölçerek yaklaşık servis ücretini öğrenebilecek.