İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Düzce'de İRAP toplantısı gerçekleştirildi

DÜZCE(İHA) – Düzce İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP) tanıtım ve değerlendirme toplantısı, Vali Cevdet Atay başkanlığında gerçekleştirildi.


Şehirlerde güvenli bir yaşam sağlamak, olası can ve mal kayıplarını azaltmak, risk azaltma bilinci oluşturmak, paydaşlar arası iş birliğini güçlendirmek, kaynakların etkili kullanımını sağlamak ve afet sonrası çalışmalar için olası harcamaların azaltılmasını amaçlayan İRAP'ın tanıtım ve değerlendirme toplantısı Düzce Belediyesi Kültür Merkezi toplantı salonunda gerçekleştirildi.


Düzenlenen toplantıda konuşan Vali Cevdet Atay, “Son yıllarda yaşadığımız afetlerde afet yönetimi olarak başarılı olan müdahaleyle ilgili çalışmalar yürütülmüş fakat afet sonrası ortaya çıkan kayıpları azaltmada bu durum tek başına yeterli olmadığı görülmüştür. Bunları hepimiz afetler sonra yaşadığımız olaylarla tecrübe etmiş durumdayız. Afet yönetimi alanındaki uluslararasındaki gelişmeler afet kaynaklarının ortaya çıkmadan önce bu kayıpları azaltmanın yolunun risk yönetimi odaklı bir afet yönetiminden geçtiğini ortaya koymuştur. Alınacak tedbirler doğacak zararları elbette etkilemektedir. Dolayısıyla afetlere karşı benimsenen afet risk yönetimi anlayışının hem merkezi hem de yerel düzeyde kapsamlı olarak yürütülmesi büyük önem arz etmektedir” ifadelerinde bulundu.


Toplantıya Vali Cevdet Atay, vali yardımcıları, kaymakamlar, kurum müdürleri ve İl Afet ve Acil Durum Müdürü Ali Kartal ile İl AFAD Müdürlüğü yetkilileri katıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.