Düzce'de iskele demiri çalan 7 kişi tutuklandı

Düzce'de bir inşaattan 500 adet iskele demiri çaldıkları iddia edilen 7 şüpheli, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin takibi sonucu çaldıkları malzemelerle yakalandı. Adliyeye sevk edilen şahıslar tutuklandı.

Olay, 5 Nisan'da merkeze bağlı Akbıyıklar köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Düzce İl Jandarma Komutanlığı Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk sahasında bulunan Akbıyıklar köyünde H.E.'ye ait inşaattan inşaat iskelesi kurmak için bırakılan bin 500 adet demiri çalan kişi ya da kişiler kayıplara karıştı. Jandarma ekiplerinin yaptığı incelemeler ve istihbarat çalışmaları sonucunda şahısların kimlikleri tespit edildi. Yapılan operasyonda K.L., M.L., Z.A., F.H., U.Y., B.B. ve C.K. adlı 7 kişi çaldıkları iskele direkleri ile yakalandı. Gözaltına alınan 7 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildiler.