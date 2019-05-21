DÜZCE (İHA) – Düzce'de itfaiye ekipleri eşine az rastlanır bir olayla karşılaştı. Bir hayvanın mahsur kaldığı ihbarını alan itfaiye ekipleri, olay yerine gittiklerinde iguana ile karşılaştı. Kurtarılan iguana Milli Parklar ve Yaban Hayatı Koruma Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Düzce Merkez Azmimilli Mahallesi'nde bulunan Asar Cami deposunda sesler gelmesi üzerine cami cemaati bir hayvanın mahsur kaldığını düşünerek, 112 Acil Yardım hattını arayarak ihbarda bulundu. İhbarı alan Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, Asar Cami deposuna girdiklerinde İguana ile karşılaştı. Ekipler ilk defa karşılaştıkları iguanayı görünce önce şaşırdılar sonra yakalayarak, koruma altına aldı. Düzce İtfaiye Müdürlüğüne götürülen iguana için Milli Parklar ve Yaban Hayatını Koruma Şube Müdürlüğü ekiplerine haber verildi. İtfaiye Müdürlüğüne gelen görevliler, iguanayı alarak Milli Parklar ve Yaban Hayatını Koruma Şube Müdürlüğüne götürdü.

Düzce İtfaiye Müdürü Mehmet Caner Polat, “İguana ile her gün karşılaşılmıyor. Ülkemizde sıkça görülen bir hayvan değil. Benim meslek hayatımda ilk defa karşılaştığım bir vaka” dedi.