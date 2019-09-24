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Düzce'de Jandarmada görev değişimi

Düzce İl Jandarma Komutanlığı emrine atanan Merkez, Kaynaşlı, Çilimli ve Gümüşova İlçe Jandarma Komutanları görevine başladı.


Düzce'de Jandarmada görev değişimleri yapıldı. Bugüne kadar çeşitli Jandarma birliklerinde görev yapan Yüzbaşı Deniz Eğitim; Bayraktar, Beyköy ve Konuralp Jandarma Karakol Komutanlıklarını bünyesinde bulunduran İl Merkez Jandarma Komutanlığı görevine getirildi. Ayrıca Kaynaşlı İlçe Jandarma Komutanlığına Yüzbaşı Hüseyin Ünlü, Çilimli İlçe Jandarma Komutanlığı görevine Teğmen Mehmet Arif Bilgi ve Gümüşova İlçe Jandarma Komutanlığı görevine Jandarma Kıdemli Başçavuş Yakup Akmeşe görevlendirildi. Komutanlar görevlerine başladı.

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