Düzce'de jandarmadan uyuşturucu operasyonu

Düzce İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde Düzce Merkez Karaca Mahallesi'nde uyuşturucu madde ticareti yapıldığı bilgisine ulaşıltı. Ekipler adli makamlardan alınan arama kararı ile ikametlerde yaptığı aramada değişik renk ve şekilde bin 826 adet ecstasy cinsi uyuşturucu hap, 2 gram kubar esrar, 2 gram kenevir tohumu ele geçirdi. Olayda gözaltına alınan şahıslarla ilgili adli işlem başlatıldı.