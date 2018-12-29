İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Düzce'de jandarmadan uyuşturucu operasyonu

DÜZCE(İHA) – Düzce İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından yapılan baskında uyuşturucu hap, kubar esrar, kenevir tohumu ele geçirildi.


Düzce İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde Düzce Merkez Karaca Mahallesi'nde uyuşturucu madde ticareti yapıldığı bilgisine ulaşıltı. Ekipler adli makamlardan alınan arama kararı ile ikametlerde yaptığı aramada değişik renk ve şekilde bin 826 adet ecstasy cinsi uyuşturucu hap, 2 gram kubar esrar, 2 gram kenevir tohumu ele geçirdi. Olayda gözaltına alınan şahıslarla ilgili adli işlem başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.