Düzce'de jandarmadan uyuşturucuya geçit yok

Düzce il genelinde jandarma ekipleri uyuşturucu satışına ve kullanımına göz açtırmıyor. Merkez ilçe Bayraktar Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri Bostanlık köyünde yapılan istihbari çalışma neticesinde uyuşturucu madde kullandığı bilgisine ulaştı. Ekipler A.T. ve U.K.'nin evinde akşam saatlerinde yaptıkları adli aramada 96 gram kubar esrar, 1 gram Bonzai, 3 gram metafetamin maddesi ve 1 adet uyuşturucu içmeye yarayan payp ele geçirdi. Olayla ilgili olarak tahkikat sürüyor.